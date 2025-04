25 aprile: Calderoli, ‘solidarietà a Segre, haters siano identificati’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Prima di tutto esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza all’amica e collega senatrice Liliana Segre, ancora oggetto di una nuova ripugnante campagna d’odio sui social. Dopo di che, dato che stavolta le offese, gli insulti e le minacce sono nero su bianco sui social, non mi limito a dire che ‘la mamma dei cretini e dei teppisti purtroppo e’ sempre incinta’ ma auspico diventi ‘la mamma dei denunciati, processati e presumo condannati e’ sempre incinta’, perché adesso ci sono le leggi, sono previsti specifici reati e mai come in questo caso auspico che questi individui, una volta che la Polizia Postale avrà verificato i loro account e li avrà identificati, ne rispondano in un’aula di tribunale. E ne rispondano senza attenuanti!”. Lo afferma il ministro Roberto Calderoli.