25 aprile: capigruppo opposizione scrivono a La Russa, ‘celebrarlo in aula Senato’

17 Aprile 2025

Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Con una lettera, a cui hanno aderito tutti i capigruppo dell’opposizione, abbiamo proposto al presidente Ignazio La Russa di organizzare, in occasione del 25 aprile, una cerimonia solenne nell’Aula del Senato per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo”. Lo dice Raffaella Paita, capogruppo di Italia viva al Senato, a proposito della missiva firmata anche da Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5s), Julia Unterberger (Misto), Peppe De Cristofaro (Avs).

“Il 25 aprile 1945 rappresenta per l’intero Paese il momento fondativo della nostra democrazia. La Resistenza pose le basi per la rinascita morale, civile e politica dell’Italia. Celebrarne l’ottantesimo anniversario significa riaffermare con forza l’attualità dei valori che animarono quella lotta: la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la democrazia. Una commemorazione solenne in Senato rappresenterebbe un messaggio forte e chiaro alle nuove generazioni, chiamate a custodire e rinnovare l’impegno democratico”, conclude Paita.