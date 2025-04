25 aprile: Casellati, ‘non solo memoria ma richiamo a impegno e responsabilità’

25 Aprile 2025

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Oggi celebriamo gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo. Non è solo una ricorrenza: è il giorno in cui l’Italia ha scelto la libertà, la pace, la giustizia, la democrazia. Celebrare la Liberazione significa scegliere ogni giorno da che parte stare: dalla parte dello Stato di diritto, del pluralismo, della democrazia”. Lo afferma il ministro per le Riforme e la Semplificazione, Elisabetta Casellati.

“Il mio pensiero -aggiunge- va a chi ha lottato per tutto questo. Tra loro c’era anche mio padre, liberato dal carcere proprio il 25 aprile. Non si è mai piegato e non ha mai smesso di opporsi al regime, anche a rischio della propria vita. Da lui ho imparato che la libertà non è mai scontata. E oggi, in un’Europa dove la guerra è tornata a dividere i popoli e a mettere in discussione la pace e la stabilità, i suoi insegnamenti e il suo coraggio sono più vivi che mai nella mia mente. Il 25 aprile non è solo memoria: è impegno, è richiamo, è responsabilità. Per tutti”.