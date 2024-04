25 aprile: Casellati, ‘ricordiamo partigiani che hanno combattuto per Paese migliore’

25 Aprile 2024

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Il 25aprile è la Festa della Liberazione ma anche del coraggio con cui l’Italia ha lottato per affrancarsi dall’oppressione del nazifascismo. È il giorno in cui ricordiamo e onoriamo la memoria di tutti coloro che, come mio padre, hanno scritto le pagine eroiche della Resistenza combattendo, da partigiani, per costruire un Paese migliore, fondato sui principi che oggi racchiude la nostra Costituzione: libertà, pace e democrazia”. Lo scrive sui social il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati.

“Il 25 Aprile -aggiunge- non è una ricorrenza di parte ma di tutti. Deve unire e mai dividere perché è la data simbolo di un’Italia finalmente libera che, lasciandosi alle spalle orrori, conflitti e macerie, si è rialzata e si è fatta Nazione, diventando il grande Paese che oggi conosciamo”.