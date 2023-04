25 aprile: Coldiretti/Ixé, per 33% italiani gite, passeggiate e picnic

Aprile 25, 2023

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – Un italiano su tre (33%) ha scelto di fare una passeggiata, una gita fuori porta o un picnic in giornata al mare, in montagna, in campagna in occasione del 25 Aprile, nonostante l’Italia divisa dal tempo incerto. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè per la festa della Liberazione che evidenzia la voglia dei cittadini di stare all’aria aperta, anche sfidando il maltempo.

Le gite fuori porta, le passeggiate e i picnic – sottolinea la Coldiretti – risultano le più gettonate tra quanti hanno scelto di uscire di casa per la ricorrenza, ma non manca chi ha deciso di fare visite a parenti e amici (10%) o di proteggersi dal maltempo visitando musei, mostre ed esposizioni (3%) ma anche vere e proprie vacanze.

Forte la spinta verso un turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori, si registra anche il ritorno della convivialità a tavola con la voglia di stare insieme a parenti e amici nelle case, al ristorante, nei picnic all’aria aperta o in agriturismo dove sono quattrocentomila gli ospiti che secondo Terranostra hanno scelto di trascorrere il ponte del 25 aprile.