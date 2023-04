Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La Costituzione è antifascista. Lo è nei suoi contenuti, lo è per l’articolo che vieta la ricostituzione del Partito Fascista, lo è per il contesto storico in cui è stata scritta. Ancora una volta l’attuale Presidente del Senato attacca i valori della nostra democrazia”. Lo ha scritto su Twitter Andrea De Maria, deputato Pd.