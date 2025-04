25 aprile: Donzelli, ‘solidarietà Segre, basta antisemitismo con scusa Palestina’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Solidarietà alla senatrice Liliana Segre, insultata in modo indegno sui social, e a tutta la comunità ebraica presa ancora una volta di mira da un odio ripetuto quanto indegno. Segre è vittima nuovamente della più becera discriminazione antisemita: non c’è spazio per chi fa credere che tutto ciò sia giustificabile, bisogna contrastare l’idea che ci possa essere spazio per queste teorie deliranti. Non si può, con la scusa della vicinanza al popolo palestinese, continuare a fomentare gratuitamente l’antisemitismo più strisciante: basta, noi stiamo dalla parte di Segre e della comunità ebraica”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.