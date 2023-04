25 aprile: Fini, ‘basta, tutti e soprattutto destra si impegnino per evitarle in futuro’**

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Ancora una volta aprile un 25 aprile di divisione, ancora una volta un 25 aprile all’insegna delle polemiche, delle risse per fortuna soltanto verbali. Credo che tutti si debbano chiedere perchè, ma soprattutto tutti debbano fare quello che è in loro potere per evitare anche l’anno venturo e in quelli successivi che si sia ancora nella stessa condizione”. Lo ha affermato Gianfranco Fini, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su raitre.

“E se lo deve chiedere -ha esortato l’ex leader di An- soprattutto la destra, perchè oggi governa in prima persona, forte di un suffragio elettorale indiscutibile e soprattutto perchè buona parte della polemica deriva dal fatto che secondo molti a sinistra, non tutti, la destra attuale non avrebbe fatto i conti a sufficienza con il fascismo”.