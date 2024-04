25 aprile: Foti, ‘su caso Scurati doveroso ascoltare audizioni in Vigilanza’

23 Aprile 2024

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Prima di arrivare a conclusioni è doveroso ascoltare tutte le persone convocate alla commissione di Vigilanza, diversamente sarebbe estremamente sgradevole anticipare delle conclusioni rispetto a persone che non hanno ancora riportato la loro versione dei fatti”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, parlando del caso Scurati a margine della presentazione della conferenza programmatica di Fdi, nel weekend di Pescara.

Per l’esponente di Fdi, non è il contenuto del monologo ad aver impedito la lettura in diretta da parte di Scurati perché “è andato in diretta trenta volte tanto quello che era necessario che andasse rispetto a quelle che erano le previsioni – ha rimarcato – ma soprattutto perché la parte storica è di ricostruzione, la parte politica francamente non mi tocca perché non penso che gli esami non finiscano mai, gli esami sono finiti da tempo”.