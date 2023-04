25 Aprile: Fratoianni, ‘oltraggio destra non è incidente ma progetto’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Il 25 aprile saremo al corteo di Milano per la Liberazione In questi giorni stiamo assistendo all’oltraggio sistematico al fondamento antifascista della Costituzione da parte di numerosi esponenti della destra. Una cosa deve essere chiara: non sono prese di posizione casuali o figlie dell’ingenuità. Non si tratta di incidenti, ma di un progetto egemonico a cui lavorano da tempo”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Un disegno culturale e politico – prosegue il leader di SI – a cui occorre opporsi con decisione e forza, per non far tornare indietro l’Italia. Qui sta il senso profondo della mobilitazione antifascista, e per questo come tutti gli anni, ma ora con ancor più convinzione sarò martedì a Milano – conclude Fratoianni – per il corteo della Liberazione degli italiani dal fascismo, e saremo in tutti i luoghi in cui si ricorderà il 25 aprile a testimoniare questo impegno”.