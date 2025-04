25 aprile: Fratoianni, ‘sobri perché siamo felici, libertà è agire quotidiano’

25 Aprile 2025

Milano, 25 apr. (Adnkronos) – “Questa festa ci ricorda che la conquista della libertà è un agire quotidiano. La destra dice sciocchezze quando invita ad essere sobri, noi siamo sobri perché siamo felici. Noi siamo qui in mezzo a tutta questa gente con tanta felicità, perché questa è la festa più bella della Repubblica, la festa della liberazione dal nazifascismo, dall’oppressione di 20 anni di dittatura”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dal corteo di Milano.

“E’ soprattutto la festa che ci ricorda che la conquista della libertà è un agire quotidiano, la libertà si conquista ricordando quei giovani che al prezzo della propria vita ci hanno liberato dai fascisti, e si ricorda liberandoci dall’oppressione, dalle ingiustizie e dalle diseguaglianze, liberandoci dalla guerra e costruendo la pace” aggiunge l’esponente di Sinistra Italiana.

“Noi siamo in piazza per continuare a lottare per questi valori e per ricordarlo anche a coloro che quando si avvicina il 25 aprile è vittima di una strana allergia che li costringe a dire sciocchezze in libertà come la richiesta di essere sobri. Noi siamo sobri perché siamo felici” conclude Fratoianni.