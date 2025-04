25 aprile: Gasparri, ‘festa della libertà da ogni totalitarismo e della democrazia’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Noi sappiamo chi aveva ragione e chi aveva torto nella guerra che ha diviso l’Europa e l’Italia, però sappiamo che anche altri avevano torto nel mondo e che quindi non tutti avessero ragione. Ritengo pertanto che anche quel dibattito del Parlamento europeo nel 2019 va ricompreso nella difesa dei valori della libertà e della democrazia, che sono stati conculcati e negati dal fascismo, che sono stati negati dal nazismo fino all’orrore dell’olocausto, ma che anche altre culture totalitarie hanno negato. Quindi la festa della liberazione deve essere la festa della libertà contro ogni di contro ogni dittatura, contro ogni totalitarismo. Con questo spirito sincero riteniamo che quella del 25 aprile sia la festa della libertà e della democrazia, per tutti gli italiani”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, in occasione della celebrazione dell’80/mo anniversario della Liberazione.