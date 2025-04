25 aprile: La Russa, ‘data sia momento di unione non di divisione’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “La sincerità e la profondità che deve unirci nel ricordare questa data è tale da poter essere momento di unione e non momento di divisione. Quando per la prima volta ho parlato in veste di presidente del Senato ho detto che la mia massima ambizione è fare andare ancora più avanti, come tentò di fare il presidente Berlusconi nel famoso intervento di Onna, come tentò di fare il presidente Violante, nella direzione di comune riconoscimento dei valori che nascono dalla sconfitta del fascismo e dalla liberazione dall’occupazione nazista e che trovano nella Costituzione la massima espressione”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione.

“Oggi -ha aggiunto la seconda carica del Senato- sono passati 80 anni, è un tempo breve rispetto all’eternità, ma lunghissimo rispetto alla storia degli uomini e delle nazioni. Forse è tempo sufficiente perchè si guardi con sempre maggiore condivisione e mai con strumentalizzazione a quello che fu uno dei momenti fondanti dell’antica storia d’Italia, del nostro popolo, della nostra nazione. L’80/mo anniversario della Liberazione lo celebriamo oggi insieme spero veramente, profondamente con volontà e spirito unitario”.