25 aprile: La Russa, ‘Scurati fatto soldi su Mussolini, attendo trilogia su Stalin'(2)

28 Aprile 2024

(Adnkronos) – “Noi pensiamo che pian piano si faccia largo la speranza che non ci siano porte aprioristicamente chiuse per chi non fa parte di un certo modo di pensare. Nessuno vuole cacciare nessuno, neanche Scurati…”, ha esordito il presidente del Senato rispondendo a una domanda sulle polemiche sul 25 aprile.