25 aprile: Lupi, ‘stop divisioni per difendere eredità preziosa’

25 Aprile 2025

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “La Liberazione è uno dei momenti fondativi della nostra nazione, dell’Italia democratica e repubblicana. Sia davvero la festa di tutti gli italiani, l’occasione per riconoscerci in un unico sentimento unitario. Facciamo diventare il 25 aprile una giornata di impegno condiviso, per la libertà e contro ogni forma di totalitarismo, nel ricordo delle donne e degli uomini che lottarono insieme e insieme sconfissero la dittatura nazifascista”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

“Avevano orientamenti politici diversi, ma seppero mettere da parte le differenze e unirsi nella lotta per la libertà e la democrazia. Ottant’anni dopo -aggiunge- seguiamo il loro esempio, difendendo ogni giorno l’eredità preziosa che ci hanno lasciato e accantonando le divisioni, le polemiche e le sterili contrapposizioni ideologiche che ancora oggi accompagnano il 25 aprile”.