25 aprile: Magni (Avs), ‘preoccupato per guerre e sovranismi’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “C’è una domanda che mi faccio e vi faccio, senza polemica, in merito allo spirito della Costituzione, che ha permesso pluralismo e partecipazione nel nostro Paese. Io sono preoccupato, in questo momento, per quanto avviene nel mondo, in cui le guerre sono diffuse, i sovranismi stanno prendendo piede e stanno avanzando posizioni contrarie alla coesione sociale, al riconoscimento delle differenze e delle libertà individuali e collettive delle persone. Questo è ciò che vorrei sottolineare”. Lo ha affermato il senatore Tino Magni, di Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo alla commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione.