25 aprile: Maiorino (M5S), ‘questo anniversario non è traguardo ma bivio’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Celebrare il 25 aprile significa avere stampato a fuoco sul proprio cuore quell’articolo della nostra Costituzione che forse più di ogni altro è stato scritto con il sangue dei martiri di quella tragedia: ‘L’Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’. La resistenza non è finita. Questo ottantesimo anniversario non è soltanto un traguardo, è un bivio. Sta a noi decidere se onorarlo, andando avanti nel solco di ciò che la storia ci ha già insegnato, o tradirlo, condannandoci a ripetere gli stessi errori”. Lo ha affermato la senatrice del Movimento 5 stelle Alessandra Maiorino, nel suo intervento durante la commemorazione al Senato.