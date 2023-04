25 aprile: Mattarella, ‘oggi Repubblica celebra le sue radici’

Aprile 25, 2023

Cuneo, 25 apr. (Adnkronos) – “’Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità: andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione’. È Piero Calamandrei che rivolge queste parole a un gruppo di giovani studenti alla Società umanitaria, a Milano, nel 1955. Ed è qui allora, a Cuneo, nella terra delle 34 Medaglie d’oro al valor militare e dei 174 insigniti di Medaglia d’argento, delle 228 medaglie di bronzo per la Resistenza. La terra dei dodicimila partigiani, dei duemila caduti in combattimento e delle duemilaseicento vittime delle stragi nazifasciste. È qui che la Repubblica celebra oggi le sue radici, celebra la Festa della Liberazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando a Cuneo il 78/mo anniversario della Liberazione.

“Su queste montagne, in queste valli, ricche di virtù di patriottismo sin dal Risorgimento. In questa terra -ha ricordato il Capo dello Stato- che espresse, con Luigi Einaudi, il primo Presidente dell’Italia rinnovata nella Repubblica”.