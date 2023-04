25 aprile: Mattarella,’manca sogno Costituzione europea’

Aprile 25, 2023

Cuneo, 25 apr. (Adnkronos) – “Qui a Cuneo, mentre la guerra infuriava, veniva sviluppata un’idea di Costituzione che guardava avanti. Pionieri Duccio Galimberti e Antonino Rèpaci. Guardava a come scongiurare per il futuro i conflitti che hanno opposto gli Stati europei gli uni agli altri, per dar vita, insieme, a una Costituzione per l’Europa e a una per l’Italia. Obiettivo: ‘liberare l’Europa dall’incubo della guerra’. Sentiamo riecheggiare in quello che appariva allora un sogno, il testo del preambolo del Trattato sull’Unione europea: ‘promuovere pace, sicurezza, progresso in Europa e nel mondo’. Un sogno che ha saputo realizzarsi per molti aspetti in questi settant’anni. Anche se ancora manca quello di una ‘Costituzione per l’Europa’, nonostante i lodevoli tentativi di conseguirla”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione a Cuneo del 78/mo anniversario della Liberazione.