25 aprile: Mulè, ‘pensiero particolare per internati militari’

25 Aprile 2025

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “Questo 25 aprile, Festa della Liberazione dalla mortificazione del nazifascismo, è dedicato a tutti coloro che ci consegnarono il diritto alla libertà e alla democrazia. Ai martiri consapevoli che sacrificarono o misero in gioco la propria vita va tutta la gratitudine degli italiani di oggi. Un pensiero particolare e commosso, nell’anno che per la prima volta vedrà la Repubblica celebrare la Giornata nazionale dedicata agli Internati militari italiani nei campi di concentramento nazisti, va agli oltre 650.000 soldati e ufficiali che con il loro no all’adesione al regime nazista e fascista nel 1943 furono i primi protagonisti di quella eroica Resistenza che nel 1945 portò alla liberazione dell’Italia”. Lo scrive sui suoi canali social il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.