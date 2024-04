25 aprile: Orlando, ‘sì a grande manifestazione a Milano’

20 Aprile 2024

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Tornare a Milano, tornare alla capitale della Resistenza è oggi una scelta assolutamente giusta e necessaria. Per questo motivo aderisco all’appello del quotidiano ‘Il Manifesto’ per una grande manifestazione a Milano il 25 Aprile”. Lo scrive sui social l’ex ministro e deputato del Pd Andrea Orlando.

“Mentre si rischia un’involuzione della nostra democrazia, una ulteriore marginalizzazione del lavoro, mentre crescono le diseguaglianze -aggiunge- ha davvero senso tornare laddove tutto è cominciato nel 25 Aprile del 1945. Ed ha senso ricordare che tra le radici della Repubblica, nata dalla lotta partigiana, c’è la ricerca della Pace. ‘Combattemmo quella guerra perché fosse l’ultima’ ci hanno detto tante volte le donne e gli uomini della Resistenza. Purtroppo questo loro sogno è stato largamente infranto”.

“Dobbiamo però almeno evitare che si compia un totale rovesciamento di prospettiva su questo tema. Abbiamo assistito in questi mesi alla criminalizzazione e alla marginalizzazione di chiunque si esprimesse per una via alternativa a quella della guerra. Il dibattito si è fatto sempre più angusto. Il pluralismo, che è una delle condizioni per superare la polarizzazione amico-nemico, si è ristretto, le ragioni del dialogo sono state identificate con quelle della resa. Tornare alle fonti allora, anche per questo, ha davvero senso”, conclude Orlando.