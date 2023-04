25 aprile: Rossomando, ‘no a distinguo e rimozioni’

Aprile 25, 2023

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – “In questo 25 aprile il nostro ruolo è quello di non sottovalutare mai cosa ha rappresentato il fascismo in Italia e celebrare il valore della Resistenza e dell’antifascismo, bussola della Costituzione. Non ci sono distinguo e rimozioni. Ecco perché sono orgogliosa di aver rappresentato il Senato questa mattina a Cuneo, alla presenza del Presidente Mattarella. Buon 25 aprile, festa della Liberazione”. Lo scrive su Facebook Anna Rossomando, senatrice del Pd e vicepresidente del Senato.