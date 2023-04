Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Grazie alla fondazione De Gasperi e a Angelino Alfano per il gesto di deporre domani una corona in onore di De Gasperi, così ricordando che fu lo statista democristiano a istituire la festività del 25 aprile”. Lo scrive in un tweet Gianfranco Rotondi.