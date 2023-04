25 aprile: Tajani a Fosse Ardeatine, ‘festa nostra libertà, non luogo dove fare polemiche’ (2)

Aprile 25, 2023

(Adnkronos) – “”Questi caduti -ha proseguito Tajani- sono l’esempio di quello che non deve mai più accadere, purtroppo vediamo che questo accade ancora in Ucraina, ci auguriamo che la libertà possa sempre e comunque prevalere nel mondo e nel cuore di ogni persona. Le polemiche non devono avere luogo e non hanno senso: l’Italia è un Paese libero, democratico e tutti quanti abbiamo il dovere di difendere le Istituzioni”.

“Non c’è colore politico che possa dividere, c’è l’Italia e l’Italia è innanzi tutto la libertà, la democrazia e non possiamo dividerci assolutamente su questi valori che invece devono unire tutti gli italiani. Gli errori del passato rimangono dietro le spalle, non bisogna dimenticare, ma bisogna guardare avanti forti dell’insegnamento di tutti coloro che si sono battuti per la libertà. La libertà bisogna difenderla ogni giorno, con piccoli comportamento, con il rispetto degli altri”.

“Credo che questa giornata -ha concluso il vicepremier- debba insegnare questo a tutti noi, a qualsiasi forza politica uno appartenga perchè ci sono dei valori che vanno al di là delle divisioni tra i partiti, ci sono dei valori che non possono dividere, anzi debbono unire”.