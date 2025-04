25 aprile: Unterberger, ‘memoria ma anche monito’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Gli 80 anni del 25 aprile meritano tutta la nostra attenzione. Il 25 aprile non è solo memoria, ma è anche un monito. Ciò che siamo è perché uomini e donne dell’antifascismo hanno combattuto. Ciò che saremo dipenderà dalle battaglie che faremo noi per la libertà, la giustizia, la democrazia”. Lo ha affermato Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie al Senato, in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario della Liberazione.