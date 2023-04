25 aprile: Vendola, ‘antifascismo unica memoria, stop nascondino Meloni e i suoi’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Vittime e carnefici sono diversi. L’unica memoria è l’antifascismo. Possiamo condividere solo questo, Meloni deve capirlo. Finché Meloni e i suoi fratelli giocheranno a nascondino con le loro radici, finché non capiranno che non si possono mettere insieme quelli mandati ad Auschwitz e quelli che li mandarono, saranno sempre prigionieri del passato”. Lo afferma Nichi Vendola in un’intervista al Quotidiano Nazionale.

“Il fascismo, per usare le parole di Gramsci, fu una ‘rivoluzione passiva’, cioè – prosegue l’esponente di Sinistra Italiana – una contro-rivoluzione. Ma fu ed è ancora anche, per usare le parole di Piero Gobetti, “l’autobiografia di una nazione”. E non è un caso se la sua ombra tenebrosa accompagna la vita italiana: il fascismo non è stato mai elaborato fino in fondo, fino, per esempio, a smetterla di trastullarsi con la fiaba degli ‘italiani brava gente’”.

“Il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia è nato e cresciuto nel mito del ‘fascismo rivoluzionario’, di quello delle origini e di quello dell’epilogo a Salò. Il monumento al generale Graziani, uno specialista della carneficina, è una vergogna attuale. Il legame costituente con la figura di Almirante idem. Le parole indecenti di La Russa sono una epifania, il suo seggio al vertice dello Stato è un vulnus per la coscienza democratica del Paese. Persino lo stile squadrista di esponenti di spicco del partito del presidente del consiglio spiega perché è necessario evocare il fascismo. Dal mio punto di vista occorre che l’antifascismo rompa la campana di vetro in cui riposa come cimelio, per tornare a essere la religione civile del nostro Paese. C’è una memoria condivisa, non occorre inventarne una che puzza di manipolazione: ed è una memoria plurale, ricca, bellissima. Si chiama antifascismo”.