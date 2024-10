27esima edizione del premio Malaparte, vince Rachel Cusk

5 Ottobre 2024

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – Va a Rachel Cusk il premio Malaparte. L’autrice inglese, nota soprattutto per la sua trilogia, che comprende i romanzi Resoconto, Transiti e Onori, pubblicati tra 2018 e 2020, si aggiudica la 27esima edizione del premio che torna ad animare l’isola di Capri. “Grazie ad un’energia ritrovata e alla presenza della famiglia Pontecorvo e della società Ferrarelle benefit e tanti altri amici che ci sostengono, il Premio Malaparte è tornato sulla scena, nella magica atmosfera di questa isola”, ha dichiarato Gabriella Buontempo, nipote della fondatrice del prestigioso riconoscimento letterario, istituito nel 1983 da Graziella Lonardi Buontempo, per iniziativa di Alberto Moravia.

“Quest’anno – continua Buontempo – ci siamo ritrovati sul nome di Rachel Cusk, una bellissima voce sul mondo femminile visto da prospettive non usuali, che sposa pienamente lo spirito con cui si è sempre mosso questo riconoscimento che in futuro darà sempre maggiore spazio alle voci fuori dal coro e celebrandole a Capri, che con iI suo fascino senza tempo ha sempre rappresentato un punto di riferimento per artisti e scrittori offrendo uno sfondo perfetto per questo premio che celebra la creatività”.