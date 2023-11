4 novembre: Borghi (Iv), ‘investire per Forze Armate e cercare soluzioni a conflitti’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Oggi si celebra il 4 Novembre, giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate in un momento in cui non così lontano da noi sono scoppiati due conflitti armati drammatici. Mai come ora va quindi onorato l’impegno e la dedizione delle nostre Forze Armate, che tutelano la nostra sicurezza nella pace, sottolineando quanto sia importante investire nelle risorse umane e negli strumenti a loro disposizione e, insieme, lavorare per una soluzione di quei conflitti”. Lo scrive sui suoi social il senatore di Italia viva Enrico Borghi, capogruppo al Senato e componente del Copasir.