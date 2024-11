4 novembre: Centinaio, ‘orgogliosi di uomini e donne in divisa’

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Grazie alle nostre Forze Armate per il lavoro che svolgono in Italia e nel mondo, in difesa della pace, della sicurezza e dei diritti dei cittadini. Dobbiamo essere orgogliosi di uomini e donne in divisa, che affrontano pericoli e sacrifici per servire lo Stato con coraggio e dedizione”. Lo scrive sui social il senatore della Lega e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio.