4 novembre: Fontana, ‘pensiero a sacrificio militari per libertà e democrazia’**

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “In questa ricorrenza solenne il mio pensiero commosso va ai nostri militari che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, l’indipendenza e la democrazia dell’Italia. Ci stringiamo con affetto alle loro famiglie e ai nostri soldati feriti nel compimento del loro dovere”. Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della Festa dell’Unità nazionale-Giornata delle Forze armate.

“Alle donne e agli uomini delle Forze armate -prosegue- giungano le espressioni di gratitudine e riconoscenza per l’encomiabile spirito di servizio con cui operano tutti i giorni per la difesa e la sicurezza delle Istituzioni e dei cittadini”. Fontana, dopo la partecipazione alla cerimonia all’Altare della Patria, si recherà, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, al Sacrario militare di Redipuglia.