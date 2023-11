4 novembre: Foti, ‘profonda gratitudine a Forze Armate’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Oggi, più che mai, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rendiamo onore ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa che, con coraggio e devozione, si battono ogni giorno e si sacrificano per la Patria, per la nostra sicurezza e per prestare aiuto e supporto alle popolazioni sui fronti di guerra. A tutti loro la nostra profonda gratitudine per il grande lavoro svolto. Viva le Forze Armate, viva l’Italia!”. Lo afferma Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.