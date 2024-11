4 novembre, Gasparri, ‘occasione per rinnovare stima per chi difende la libertà’

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Mi sono recato in visita al Circo Massimo a Roma, alla grande mostra organizzata dalle nostre Forze armate, in occasione della ricorrenza del 4 novembre. Sono stato il promotore della legge che ha ripristinato la celebrazione di questa ricorrenza, dedicandola al Tricolore, ma anche a tutti i nostri militari che hanno agito nel passato e agiscono nel presente per la sicurezza e la libertà del nostro popolo. Al Circo Massimo ho avuto modo di constatare l’elevato grado di efficienza di tutte le nostre Forze armate, che hanno potuto mostrare alle decine di migliaia di visitatori tanti progetti che ci pongono all’avanguardia. Ma è stata anche l’occasione per rinnovare la stima e l’affetto per chi, con la divisa, difende la libertà in Italia e nel mondo”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Noi -spiega- siamo con il popolo in divisa, lo siamo sempre stati. Altri si dedicano a un’azione denigratoria quotidiana. Noi siamo impegnati nel Parlamento e nel Paese per un’azione di sostegno al personale e alle strutture della difesa e della sicurezza, senza le quali non avremmo libertà e democrazia. Il 4 novembre ci fa riflettere su tutto ciò, ma ci spinge ad agire sempre di più, come sto facendo da sempre in Parlamento e come fa Forza Italia, perché le Forze Armate e le Forze dell’Ordine abbiano sempre, in ogni momento, tutto il nostro concreto e fattivo sostegno. Viva le Forze Armate, viva le Forze dell’Ordine, viva il 4 novembre, pensando a quanti hanno dato la vita in ogni fase della nostra storia per la libertà di tutti noi”, conclude Gasparri.