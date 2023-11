4 novembre: Gelmini, ‘ribadiamo nostro grazie a donne e uomini in divisa’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – È la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. La data del 4 novembre 1918 –giorno in cui entrò in vigore l’armistizio che sancì la fine della Prima guerra mondiale– è impressa nella storia della nostra Nazione come una pietra miliare. Questa è l’occasione per ribadire il nostro grazie alle donne e agli uomini in divisa per il lavoro straordinario che svolgono da sempre al nostro fianco: dall’emergenza maltempo di queste ore alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, dalla pandemia alle missioni internazionali. Al lavoro per la sicurezza e la pace, ogni giorno”. Lo afferma la senatrice Mariastella Gelmini, portavoce di Azione.