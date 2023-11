4 novembre: La Russa, ‘con nostre Forze armate pace e Costituzione in buone mani’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov (Adnkronos) – “In un momento in cui i venti di guerra spirano nel mondo, quale miglior presidio delle nostre Forza armate per garantire futuro, pace e serenità alla nostra nazione? Senza di voi saremmo più in balia degli eventi, con voi sappiamo che la pace, la democrazia, l’indipendenza, insieme alla nostra Costituzione, sono in buone mani”. Lo ha detto Ignazio La Russa aprendo il concerto per il 4 novembre nell’aula di palazzo Madama.

“E’ con piacere che, insieme al ministro della Difesa, ho pensato di aprire questa aula così prestigiosa ai rappresentanti degli uomini e delle donne in divisa, perchè sappiate che nelle istituzioni siamo assolutamente consapevoli del ruolo per la pace, la libertà, la democrazia che hanno i militari -ha spiegato il presidente del Senato-. Insieme alla nostra Costituzione, sono le Forza armate il vero presidio di pace, libertà e indipendenza della nostra nazione, ve ne siamo grati. Siamo orgogliosi di avervi qui con noi”.

“Il 4 novembre non è una cerimonia del passato. Ricorda il giorno della vittoria e della pace, conquistata anche grazie alle nostre Forze armate”, ha aggiunto La Russa che ha anche voluto “ricordare i caduti di tutte le guerre, di tutte le missioni, nessuna esclusa”.