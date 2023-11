4 novembre: Malan, ‘gratitudine immortale verso Forze Armate’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Oggi si celebra la Festa delle Forze Armate e dell’Unità nazionale. Un giorno speciale dedicato alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa. In questa ricorrenza rendiamo onore ai soldati che con devozione e impegno hanno dato e danno lustro alla Patria, o che sono caduti in battaglia per difenderla nella ferma convinzione di servire un grande Paese. Il loro valore e le loro capacità, messi al servizio dell’Italia nei teatri di guerra, nelle missioni di pace e di soccorso rendono immortale la gratitudine di tutti gli italiani verso di loro”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.