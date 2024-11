4 novembre: Marton (M5s), ‘indegni e insalubri alloggi militari all’Altare della patria’

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Ai rappresentanti dello Stato che oggi sono saliti all’Altare della Patria per celebrare la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate suggeriamo di ridiscendere – come ho fatto io giorni fa – attraverso la lunga e ripida e scala interna che conduce agli alloggiamenti dei militari che si alternano a montare la guardia d’onore alla tomba del Milite Ignoto. Un ambiente senza luce e senza aria, con finestre minuscole e un sistema di ventilazione e di condizionamento praticamente inesistenti. L’umidità è tale da far mancare il respiro, con muffa ovunque sui muri e sui soffitti di una camerata così angusta che i letti sono quasi accostati l’uno all’altro e con vecchi bagni le cui piastrelle si rompono continuamente per i rigonfiamenti delle murature a causa dell’umidità di risalita”. Lo dichiara il senatore Bruno Marton, capogruppo M5S in commissione Difesa.

“Fuori dall’ingresso al piano terra orde di topi che i militari devono schivare quando entrano ed escono. Se non fosse per la manutenzione volontaria fatta dagli stessi militari, questo alloggio insalubre e indegno diventerebbe semplicemente invivibile. C’è un progetto di ristrutturazione fermo da anni nei cassetti della Soprintendenza. Rivolgiamo un appello al neo ministro della Cultura Alessandro Giuli affinché si preoccupi per sbloccare questa pratica con la massima urgenza”, conclude Marton.