4 novembre: Meloni, ‘bene celebrazioni, Forze armate lavorano per noi’

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov (Adnkronos) – Una esposizione “molto ben organizzata. Un bel modo per celebrare le Forze armate e far capire il lavoro che fanno per noi”. Lo ha detto Giorgia Meloni ai microfoni di Tv e ai giornalisti che la seguivano durante il suo giro al villaggio della Difesa al Circo Massimo allestito per il 4 novembre.