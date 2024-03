8 marzo: a Venezia una giornata contro la violenza di genere

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Una riflessione sulla tematica della violenza di genere sarà al centro di un incontro promosso per domani dall’Associazione Beawarenow, in collaborazione con l’Associazione culturale Spirito Nuovo Venezia. Nella prima parte della giornata, che sarà ospitata da Fabrica33, in Calle Larga dei Botteri alle Fondamenta Nove di Venezia, l’invito a condividere l’esperienza del Listening come atto volontario. Dalle 10.30 alle ore 13.00 verrà proposto un laboratorio di esplorazione pratica attraverso il linguaggio corporeo, la sensazione, il vissuto in un sano rapporto con se’ stessi e in comunione con gli altri.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16 interverranno Micaela Berretti e Janine Thungen-Reichenbach, Associazione Beawarenow – con il Progetto Comunicatio Manifesta II edizione sulla disparità di genere, Monica Crivellaro, Associazione La Tenda, Africa-Italia: la tratta delle donne; Laurenzia Silvestri, gruppo spontaneo genitori – il Rap aggressivo contro il genere; Patrizia Marcuzzo, Centro antiviolenza e case rifugio Comune di Venezia – C’è ancora domani nel territorio; Davide Giorgi, Fondazione Efesto – inclusione come protezione. Seguirà il concerto del controtenore francese Alix Petris accompagnato dalla chitarra di Marco Fantin in un repertorio di musica barocca riarrangiato per la speciale occasione e l’intervento teatrale con il monologo di Marina Biolo Marsale.

Verrà lanciata in questa occasione la campagna ideata da Beawarenow ‘Non aspettare domani’, partita il 25 novembre scorso e realizzata grazie al contributo dei tanti partecipanti che attraverso Instagram hanno deciso di metterci la faccia e di far sentire le loro voci e che ha dato vita a un unico mantra corale.