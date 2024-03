8 marzo: Appendino, ‘diritti hanno lunga strada da fare, vogliamo meno parole e più fatti’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – “Oggi è l’8 marzo e io penso alla lunga strada che abbiamo da fare in Italia per i diritti delle donne. Mi vergogno di vivere in un Paese in cui aumenta l’Iva sugli assorbenti e sui pannolini, viene smantellata Opzione Donna e incentivata la precarizzazione, quando circa il 32% delle lavoratrici dipendenti ha un contratto part time contro il 9% degli uomini”. Così Chiara Appendino (M5S) su Facebook.

“Vorrei vivere in un Paese che introduce il congedo paritario, fondamentale per aumentare l’equità nella cura dei figli e ridurre le discriminazioni verso le donne sul lavoro, e il salario minimo, visto che le donne guadagnano in media 8mila euro l’anno in meno rispetto agli uomini. Le donne, oggi come tutto l’anno, vogliono sentire meno parole vuote e vedere più fatti concreti per i loro diritti. Auguri a tutte noi”, conclude.