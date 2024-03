8 marzo: Bonino, ‘uomini scendano in piazza contro violenze, Francia sempre avanti’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Vorrei che scendessero in piazza gli uomini contro la violenza sulle donne”. Lo ha affermato Emma Bonino in un’intervista a Rainews24 in occasione dell’8 marzo. Commentando l’inserimento nella Costituzione francese del diritto all’aborto, “è sempre stato il Paese più avanti sul tema”, ha aggiunto.