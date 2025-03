8 marzo: Casellati, ‘è ora di camminare a passo di donna’

8 Marzo 2025

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “La Banca mondiale sostiene che se riuscissimo a raggiungere la parità di genere sul lavoro, il Pil globale crescerebbe del 20%. Questo significa che le donne sono in grado di dare un’accelerata all’economia globale che, oggi, è instabile e -come si dice- ‘cammina a passo d’uomo’. È il momento di cambiare ritmo: è tempo allora, di farla andare ‘a passo di donna’ Fare sì che le giovani generazioni di donne possano realizzare i propri sogni e ambire a carriere in ogni settore, senza limiti e senza barriere, è l’obiettivo per cui ognuna di noi deve continuare a combattere ogni giorno”. Lo scrive il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato per l’iniziativa “Storie di donne che hanno favorito un cambiamento culturale del loro specifico ruolo in sedi di lavoro prima ricoperti da uomini”, tenutasi presso il Cug dell’Azienda Ospedale-Università di Padova in occasione dell’8 marzo.