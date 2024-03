8 marzo: Casellati, ‘spero non ci sia più bisogno di questa festa’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Nel 2023, 120 vittime di femminicidio, una mattanza, serve una vera e propria rivoluzione culturale. Il mio augurio è che questa festa non si celebri più e che le donne ai vertici non siano più una novità”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in un’intervista a Rainews24 in occasione dell’8 marzo.