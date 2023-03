8 Marzo: due aziende milanesi al top classifica migliori posti lavoro secondo donne italiane

Marzo 8, 2023

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Sono due aziende milanesi i migliori luoghi di lavoro secondo le donne italiane. Si tratta di Biogen Italia, azienda farmaceutica leader nel campo delle biotecnologie e di Reverse, che offre alle aziende servizi di headhunting e consulenza Hr. Lo rileva Great Place to Work Italia che, in occasione della Giornata internazionale della Donna, ha stilato la classifica dei ‘Best workplaces for women 2023’. Si tratta delle 20 migliori aziende italiane per cui le donne sono più felici di lavorare, scelte dalle lavoratrici di 115 imprese, tra le 303 analizzate nel 2022, che hanno soddisfatto i criteri di eleggibilità; società virtuose, in cui la presenza femminile è rilevante e superiore alla media: il 57% della popolazione è composta da donne rispetto al 39% delle altre imprese analizzate e il 43% del top management è femminile contro il 27% registrato nelle altre organizzazioni oggetto di studio.

Equità, rispetto, orgoglio, credibilità e coesione sono le qualità che rendono un’azienda il luogo ideale per ogni collaboratrice; tra i settori di riferimento più rappresentati nella classifica, spiccano il pharma e i servizi professionali, con 6 aziende a testa; seguiti da manifatturiero (3), servizi finanziari e assicurativi e health care (2) e alberghiero (1). Un ulteriore indicatore preso in considerazione nell’analisi è il trust index e qui i ‘Best workplaces for women 2023’ hanno mostrato, nel confronto con le altre aziende analizzate, una differenza di +14 punti percentuali rispetto ai temi legati all’equità, di +13% riguardo rispetto e orgoglio, +12% riguardo credibilità e coesione.

Altri temi cruciali nel mondo del lavoro femminile analizzati nella ricerca riguardano l’opportunità d’innovazione, attraverso lo sviluppo di nuove e migliori modalità di lavoro, un aspetto rispetto al quale c’è uno scarto di 12 punti percentuali (87% vs 75%) tra le ‘Best workplaces for women 2023’ e la media delle altre organizzazioni analizzate e la fiducia nei confronti della leadership aziendale (97% vs 91%, +6%).