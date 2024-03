8 marzo: Intesa Sanpaolo celebra nei suoi musei Giornata della donna

Marzo 6, 2024

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Venerdì 8 marzo 2024, in occasione della Giornata internazionale della donna, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli, Torino e Vicenza e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo propongono l’ingresso con tariffa ridotta, per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso.

Alle Gallerie d’Italia di Milano, dalle 17.30 alle 18.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata ‘Donne dipinte’: un percorso a tappe nella storia dell’arte, dal Cinquecento lombardo fino alle sperimentazioni del Novecento. Rari ma di suggestiva bellezza sono i soggetti femminili firmati da Giovan Battista Moroni, il quale ci consegna volti di immutata bellezza ed eleganza nei ritratti di nobildonne a lui contemporanee. Il salto in avanti nell’Ottocento ci porterà invece a scoprire non solo ciò che è dipinto sulla tela, ma anche i fermenti e la solidarietà femminile che animano gli anni più burrascosi e fecondi del nostro Risorgimento. L’ideale viaggio nel tempo termina con la collezione dedicata al contemporaneo, portandoci a conoscere alcune protagoniste dell’arte del XX secolo.

Il costo è di 5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso (tariffa ridotta per le donne a 8 euro) e l’attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La prenotazione è consigliata entro il giovedì precedente alle ore 14.00 al numero verde 800.167619 o via mail all’indirizzo milano@gallerieditalia.com.

Nella sede napoletana delle Gallerie d’Italia, dalle 12 alle 13 e dalle 16.30 alle 17.30, si terrà la visita guidata ‘Matrone ed etère, sante e modelle’. Si tratta di una narrazione che traccia, attraverso le figure e i volti di donne che animano le opere del museo, la storia dell’emancipazione della donna attraverso i secoli. Il cambiamento del suo ruolo dalla famiglia alla società partendo dall’antica Grecia fino ad arrivare agli inizi del Novecento con le prime conquiste del diritto al voto femminile.

Il costo è di 7 euro a persona, incluso il biglietto d’ingresso, e le attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La prenotazione è obbligatoria entro il giovedì precedente alle ore 14:00 al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com.

La visita al museo sarà anche l’occasione per vedere la mostra Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del golfo e il nuovo allestimento di arte moderna e contemporanea Vitalità del tempo. Per le donne ingresso ridotto a 4 euro.

Alle Gallerie d’Italia di Torino, alle 18, i visitatori potranno partecipare alla visita guidata ‘Grazie dei fior’ che sarà incentrata sulla mostra temporanea ‘Non ha l’età’. Il festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976. Si potrà ripercorrere la storia di uno dei festival più iconici del nostro paese soffermandoci sulla condizione sociale della donna in quel periodo di riferimento. La visita si concluderà in Archivio Publifoto ripercorrendo gli scatti più significativi di grandi personalità femminili della storia sociale italiana e internazionale.

Il costo è di 5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso (per le donne ingresso ridotto a 8 euro). L’attività sarà avviata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e la prenotazione è obbligatoria entro il giovedì precedente alle ore 16 scrivendo a torino@gallerieditalia.com

Alle Gallerie d’Italia di Vicenza verrà proposto un fitto programma di iniziative dedicate al mondo femminile che avrà inizio giovedì 7 marzo alle 17:00 con l’appuntamento Donne di corte e di potere nell’Italia del Rinascimento: la direttrice delle Gallerie Estensi Alessandra Necci presenterà i suoi due volumi Isabella e Lucrezia le due cognate e La regina e l’imperatrice editi da Marsilio Specchi. Interverranno Elena Milan, vicedirettore Gallerie d’Italia – Vicenza e Isabella Sala, vicesindaca del Comune di Vicenza mentre modererà la giornalista Nicoletta Martelletto de Il Giornale di Vicenza.

Sempre a Vicenza, venerdì 8 marzo alle ore 16.30 si terrà l’itinerario tematico ‘Una donna per capello’: capelli e acconciature sono spunto per alcuni racconti di donne che, tra mito e realtà, si sono contraddistinte tra la Roma antica e la corte rinascimentale con il loro coraggio, la loro audacia e la loro originalità. Si indagherà come fantasia e creatività siano ingredienti indispensabili per la libera espressione di un mondo femminile ancora tutto da scoprire. L’attività gratuita è gratuita, escluso il biglietto ingresso (per le donne tariffa ridotta a 3 euro).

Alle ore 18, verrà proposto il percorso sensoriale olfattivo Pettinature e fragranze dedicato alle acconciature nel Rinascimento: un racconto sul lavoro di ricerca, studio e creazione delle identità olfattive presenti in mostra, appositamente composte ispirandosi a ricette rinvenute su antichi testi del 1500 (con degustazione olfattiva). Le ricette saranno il punto di partenza per identificare gli ingredienti più utilizzati all’epoca, in un viaggio rinascimentale attraverso la nostra penisola (Venezia/Veneto, Firenze/Toscana, Roma, Napoli e Isole), assaporando materie prime, curiosità, usi e costumi profumati a ogni tappa. Le materie prime – estratte dalle due ricette – sulle quali verrà concentrata l’attenzione (per interesse olfattivo e didattico) saranno: Rosa di Damasco, Ambra Grigia (vera e ricostruzioni), Storace e Muschi (animali e sintetici). L’incontro è realizzato in collaborazione con Integra Fragrances e l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, aderisce all’iniziativa offrendo a tutte le donne l’opportunità di visitare a prezzo ridotto di 8 euro la nuova mostra La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo, curata da Marco Bazzini, organizzata e promossa da Intesa Sanpaolo, Fondazione Ivan Bruschi e Fondazione Cr Jesi, in sinergia con Gallerie d’Italia.

Alle ore 17 è previsto un concerto, ad ingresso gratuito per le donne, organizzato in collaborazione con l’Orchestra Giovanile di Arezzo con protagoniste alcune giovani musiciste che si sono già distinte in numerosi concorsi nazionali ed internazionali: Viola e Margherita Pasquini, rispettivamente al violino al violoncello, suoneranno musiche di Bach, Brahms, Haydn e Tchaikovsky accompagnate al pianoforte da Marco Lazzeri.