8 marzo: La Russa riceve senatrici a P.Giustiniani, ‘applauso a donne istituzioni’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – Senatrici a palazzo Giustiniani ricevute dal presidente del Senato, Ignazio La Russa per l’8 marzo. “Esattamente sotto questo lampadario facevano la fotografia, che è lì, i componenti dell’Assemblea costituente”, dice la seconda carica dello Stato, accogliendo le rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, non facendo mancare a tutte il dono di una rosa bianca. “Quante donne ci sono in quella foto?”, chiede poi per poter far notare che ce n’è “solo una” mentre “adesso abbiamo quasi la metà, il 40 per cento, di componenti donne. Facciamoci e fatevi un applauso alle donne nelle istituzioni”, sottolinea. La foto, per la cronaca, immortala la deputata comunista Teresa Mattei, che parte della delegazione di deputati dell’assemblea costituente che consegnò al capo provvisorio dello Stato De Nicola la Costituzione della Repubblica.

“Grazie presidente, per aver ricordato quanta strada è stata fatta per le donne nelle istituzioni, ma quanto ancora c’è da fare”, aggiunge la vicepresidente del Senato, la pentastellata Mariolina Castellone. “Il problema ovviamente è ancora, e sempre, quanto venga riconosciuto e quanto ci sia di dignità nel lavoro delle donne”, ha osservato la vicepresidente di Palazzo Madama, Anna Rossomando (Pd). “Ringrazio tutte di essere venute qui, ringrazio soprattutto i capigruppo che vi hanno invitate su mio input e che, come me, capiscono che in giornate come queste dobbiamo avere la buona grazia di stare in seconda fila. Negli altri giorni alla pari”, conclude applaudita la seconda carica dello Stato, raggiungendo in seconda fila i capigruppo presenti, tra cui il dem Francesco Boccia, il pentastellato Stefano Patuanelli e Lucio Malan di Fdi.