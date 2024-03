8 marzo: Malan (Fdi), ‘grazie a governo Meloni pari opportunità non è solo uno slogan’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni è il primo presidente donna del Consiglio dei ministri, ha rotto il tetto di cristallo per le sue capacità e non per questioni di quote di cui non ha bisogno. Un simbolo e un esempio per tutti, al punto che anche il maggiore partito di opposizione ha sentito il bisogno di identificarsi in una leadership femminile. Ne siamo orgogliosi. Ma non ci siamo fermati a questo. Oggi il governo Meloni può con i fatti, con i risultati finora raggiunti, affermare che per noi le pari opportunità sono pari libertà”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Libertà di decidere della propria vita grazie a una sempre maggiore indipendenza economica: più soldi in busta paga per chi ha più di due figli, taglio delle tasse per chi le assume e incentivi all’imprenditoria femminile. Da qui il record dell’occupazione, arrivata al tetto dei 10 milioni di lavoratrici. Più libertà anche grazie a più tutele e norme rigorose contro chi si macchia di violenze verso le donne. Raddoppiati i fondi per il piano anti-violenza, rifinanziato il reddito di libertà e iniziative contro gli stupri di guerra e per la formazione del personale anti-violenza. Sono queste alcune delle misure attestano quanto abbiamo fatto affinché le pari opportunità siano davvero pari libertà e non soltanto uno slogan”, conclude.