8 marzo: Mattarella, ‘Street Art continuo dialogo con dimensione vita’**

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Vi è uno stretto rapporto tra i ‘manifesti’ delle diverse espressioni artistiche e la crescita delle donne. Affacciamoci per un momento a quella forma di manifestazione di fruizione pubblica rappresentata dalla cosiddetta Street Art. Abbiamo ascoltato Chiara Capobianco. Ricordo altre artiste italiane come Alice Pasquini, Giovanna Pistone, Mp5, Ale Senso, per cogliere il significato di un continuo dialogo con la dimensione del vivere”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna, quest’anno dedicata al tema ‘Donne dell’arte’.