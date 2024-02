8 marzo: Mediaset lancia campagna contro stereotipi e a sostegno parità di genere

Febbraio 29, 2024

Milano, 29 feb. (Adnkronos) – Da domani all’8 marzo, Mediaset lancia una nuova campagna crossmediale intitolata ‘Abbattiamo insieme gli stereotipi, costruiamo nuove possibilità’. In una nota, il Biscione spiega che in occasione della Giornata internazionale della donna, Mediaset intende porre l’attenzione dei telespettatori su un tema rilevante nella società: la parità di genere. Gli stereotipi non solo incentivano le disparità, ma sono un ostacolo al raggiungimento dell’uguaglianza. Un problema per tutti, a prescindere dal genere.

Per sensibilizzare il pubblico, Mediaset firma una campagna di comunicazione multimediale integrata, che invita tutti ad abbattere gli stereotipi, a superare i limiti per costruire una società basata sull’equità e sulle possibilità.

La campagna sociale verrà diffusa su tutte le reti Mediaset, sulle piattaforme online del Gruppo, in radio e sul sito web dedicato www.mediasethaacuoreilfuturo.it. Il tutto rientra nella campagna sociale di comunicazione ‘Mediaset ha a cuore il futuro’ lanciata nel 2019 per attirare l’attenzione su temi importanti da segnalare all’opinione pubblica.