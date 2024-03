8 marzo: Partito Radicale in visita in diversi istituti penitenziari femminili

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, le delegazioni del Partito Radicale visiteranno diversi istituti penitenziari femminili italiani. “Quest’anno abbiamo pensato che fosse quanto mai necessario richiamare l’attenzione sulle donne detenute e sui bambini in carcere – spiega il segretario del Partito Maurizio Turco -. Non è il classico modo per festeggiare la giornata delle donne ma pensiamo che sia il modo più appropriato per farlo. È un modo per cercare di porre l’attenzione sulle donne detenute, sulle loro condizioni di detenzione e per continuare a tenere aperto il capitolo della detenzione. Il capitolo carceri è un problema non solo italiano, non solo dei paesi autoritari ma dell’occidente e dell’intera europa. Per questo motivo stiamo lavorando perché si arrivi a una carta penitenziaria europea”.

L’iniziativa, ‘Un fiore per le donne’, si svolgerà nei seguenti istituti: Roma, Casa Circondariale Femminile di Rebibbia; Torino, Casa Circondariale di Torino ‘Lorusso e Cutugno’ – sezione femminile; Genova, Casa Circondariale Genova Pontedecimo – sezione femminile; Teramo, Casa Circondariale di Teramo ‘Castrogno’ – sezione femminile; Bologna, Casa Circondariale di Bologna, Rocco D’Amato – sezione femminile; Palermo, Casa Circondariale Pagliarelli, Palermo – sezione femminile; Pozzuoli, Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli; Pisa, Casa Circondariale di Pisa, Don Bosco – sezione femminile; Forlì, Casa Circondariale di Forlì – sezione femminile; Roma, Istituto Penale Femminile per Minorenni Casal del Marmo; Milano, Carcere Francesco Cataldo ‘Carcere San Vittore’ – sezione femminile.