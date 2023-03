Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar (Adnkronos) – “Ho apprezzato la chiamata che mi è arrivata dalla presidente del Consiglio dopo le primarie. Certo, abbiamo modi diversi di intendere la politica e la leadership. Ciò non vuole dire che non ci possano essere terreni comuni, come l’impegno al contrasto della violenza di genere”. Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24.